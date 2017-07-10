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Работающие пенсионеры будут получать пенсии по новым правилам - Пенсионный фонд по Башкирии

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Работающие пенсионеры будут получать пенсии по новым правилам - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: Карина Камаева

Работающие пенсионеры будут получать пенсии по новым правилам - Пенсионный фонд по Башкирии Фото: Карина Камаева

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С января 2018 года полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться после прекращения пенсионером трудовой деятельности за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона №134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. После прекращения трудовой деятельности они получают пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.

В настоящее время, в соответствии с пенсионным законодательством, при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца со дня увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану, выплата полного размера пенсии будет производиться следующим образом.

К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае Фонд получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

В настоящее время в Башкортостане насчитывается свыше 200 тысяч работающих пенсионеров — получателей страховых пенсий. При этом самому старшему из них более 93 лет.

Теги: Пенсионный фонд,пенсионеры,пенсия
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