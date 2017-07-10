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Обнародован летний рейтинг политических партий России

ПОЛИТИКА

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которому число россиян, которые отдали бы свой голос за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, выросло за год с 55 до 63 процентов. У КПРФ результат по сравнению с прошлым годом снизился с 18 до 13 процентов, ЛДПР потеряла один процент — с 14 до 13%, а «Справедливая Россия» с 5 до 3%.

Кандидат политических наук, преподаватель БАГСУ Николай Евдокимов считает, что это свидетельствует о стабилизации политической системы и формировании у «Единой России» устойчивого электората.

«В целом мы видим, что позиция партии власти колеблется в пределах от 45 до 65 процентов. Думаю, что где-то на этом уровне она и останется в обозримом будущем. В то же время рост, который показали данные опроса, говорит о том, что оппозиция деконсолидирована и серьезной конкуренции «Единой России» составить не может. В период между выборами оппозиция, как правило, ведет себя очень пассивно, и внимание к ней со стороны избирателей снижается», — сказал Николай Евдокимов.

Политолог отметил, что «Единая Россия» работает над имиджевой составляющей, проводит большую работу по реализации партийных проектов.

«В частности, в городах и районах Башкирии в этом году запущены новые инфраструктурные проекты. Это верное идеологическое и политическое направление, которое поможет усилить позиции «Единой России», — считает эксперт.

Опрос проведен 23-26 июня 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Теги: партии,выборы,социологический опрос,Левада-Центр
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