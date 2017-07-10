СМИ узнали о планах Центробанка усложнить перевод денег с карты «Мир» Фото: Известия/Павел Бедняков СМИ узнали о планах Центробанка усложнить перевод денег с карты «Мир» Фото: Известия/Павел Бедняков

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центробанк России может ограничить автоматический перевод денег с карт «Мир» на карты других платежных систем.

Как сообщают «Известия», ситуация всерьез беспокоит Центробанк. Вскоре может быть выпущен нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам работников бюджетной сферы.

Согласно закону, к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир». Однако многие клиенты просят включить автоперевод денег на другие карты. По планам Центробанка, в итоге часть пользователей откажется от ручного режима перевода средств и будет пользоваться картой «Мир».