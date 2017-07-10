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10 июля Понедельник

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Минздрав России дал высокую оценку гериатрической службе Башкирии

ОБЩЕСТВО

Минздрав России дал высокую оценку гериатрической службе Башкирии Фото: Олег Яровиков

Минздрав России дал высокую оценку гериатрической службе Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минздрав России дал высокую оценку гериатрической службе Башкортостана. В ходе селекторного совещания с участниками федерального пилотного проекта «Территория заботы» главный гериатр страны Ольга Ткачева отметила, что среди пилотных регионов, где реализуется проект по оказанию комплексной медико-социальной помощи пожилым, в республике на сегодняшний день самые лучшие результаты.

Помимо Башкортостана в числе «пилотных» регионов — Самарская, Волгоградская, Воронежская, Калужская области.

С 2016 года в рамках проекта в РБ открыты два гериатрических отделения: на 30 коек на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн и на 40 коек в составе больницы РЖД. В медицинских организациях амбулаторно-поликлинического типа функционирует 31 гериатрический кабинет. В третьем квартале текущего года будут открыты еще три кабинета. Медицинскую помощь пожилым оказывают 54 врача-гериатра и 22 медицинские сестры, которые прошли специальную подготовку и обучение в Москве и Уфе.

За первое полугодие 2017 года на гериатрических койках пролечено более 800 пациентов, преимущественно с заболеваниями сердечно-сосудистой, костно-мышечной системы, органов дыхания и пищеварения. Старческая астения выявлена у 51% пациентов, деменция — у 20%. Более 8,5 тысячи пожилых людей получили помощь в гериатрических кабинетах, привели данные в Минздраве РБ.

Помимо этого, специалисты проводят выезды в медицинские учреждения республики с целью проверки и оказания методической помощи по вопросам гериатрии. В рамках этих мероприятий проводится анкетирование ветеранов по доступности и удовлетворенности качеством оказываемой медицинской помощи.

Основная цель проекта «Территория заботы» — создание трехуровневой системы оказания гериатрической помощи, что будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи людям пожилого возраста.

Теги: здравоохранение,гериатрическая служба
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