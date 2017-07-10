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10 июля Понедельник

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Башкиры Курганской области отпраздновали Сабантуй

КУЛЬТУРА

Башкиры Курганской области отпраздновали Сабантуй Фото: полпредство РБ в Челябинской области

Башкиры Курганской области отпраздновали Сабантуй Фото: полпредство РБ в Челябинской области

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Курганской области прошел областной «Сабантуй -2017». На национальный праздник тюркских кочевых народов съехались гости со всего региона, а также представители Башкортостана и Татарстана. На торжестве чествовали лучших работников труда, подарки вручили многонациональным, многодетным семьям и супругам, которые воспитывают приемных детей, сообщили в Полномочном представительстве Башкортостана в Челябинской области.

Открыл торжество заместитель губернатора Курганской области — директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков. Он отметил, что Сабантуй уже давно перешел национальные границы и стал всеобщим многонациональным праздником единения, труда и дружбы.

Руководитель делегации Башкортостана, заместитель министра культуры республики Ранис Алтынбаев поприветствовал участников по-башкирски. Он зачитал участникам Сабантуя приветствие от главы республики Рустэма Хамитова, в котором тот поблагодарил соотечественников за единение, поддержку и сплоченность, пожелал успехов и благополучия.

После официальной части начался большой праздничный концерт лучших башкирских фольклорных коллективов Курганской области. Композиции на курае исполнил музыкант Сибайского концертно-театрального объединения РБ Шамиль Кусямишев. Порадовал участников праздника своими хитами заслуженный артист Башкортостана Альберт Салаватов.

В рамках мероприятия были выстроены роскошные башкирские юрты с внутренним убранством и богатыми блюдами национальной кухни. Под открытым небом на майдане проходила выставка, посвященная традиционному быту народов, ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. Здесь давали мастер-классы гончары и кузнецы.

Поклонники национальной кухни отведали знаменитые балиши, чак-чак, плов, бишбармак, шашлык, напитки буза и кумыс, традиционные деликатесы.

Сабантуй не мыслим без народных игр и забав: бег в мешках, битье горшков с завязанными глазами, бой мешками на бревне. Но самым популярным на празднике оказалось соревнование по залезанию на гладкий столб.

Особое место на празднике было отведено соревнованиям по башкирской национальной борьбе — куреш. Участником мог стать любой джигит в возрасте от 18 до 50 лет, имеющий необходимую спортивную подготовку. Победитель получил звание абсолютного батыра, денежный приз и барана. Для детей и подростков организовали большую детскую программу с многочисленными конкурсами и играми.

Теги: башкиры в регионах,сабантуй
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