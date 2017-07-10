Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Башкирии

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Рекрутинговое агентство HeadHunter составило Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в июне текущего года в Башкирии. Зарплаты в 200 тысяч рублей предлагали IT-специалисту, владеющему программой LotusNotes (работа в Москве), и агенту по продвижению услуг аутсорсинга в уфимской фирме.

Вознаграждение в 150 тысяч рублей предлагалось претендентам на места главного технолога, начальника производства и директора по маркетингу и рекламе в крупной компании, производящей офисную мебель.

В число наиболее востребованных сфер у работодателей вошли «Продажи» (39%), «Банки, инвестиции и лизинг» (19%), «Начало карьеры» (14%), «Производство» (11%) и «Строительство» (9%).