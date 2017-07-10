В Уфе подросток попал под автомобиль Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе
В Уфе подросток попал под автомобиль
В Уфе подросток попал под автомобиль Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Уфимские автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в субботу ночью на улице Первомайской. 20-летний водитель на ВАЗ-2114 сбил 15-летнего подростка. Пострадавший получил тяжелые травмы.
Как описали произошедшее очевидцы, машина проезжала перекресток на «зеленый цвет», а подросток выбежал на дорогу, невзирая на запрещающий сигнал светофора. Ведется разбирательство, вина каждого участника ДТП устанавливается, сообщили в городской автоинспекции.