В Уфе разыскивают водителя, сбившего пятилетнюю девочку
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе разыскивают водителя, сбившего пятилетнюю девочку на местном проезде напротив дома №65 по проспекту Октября. Через дорогу ее переводила бабушка. Неустановленный водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована с травмой головы. Очевидцев инцидента, произошедшего в пятницу, 7 июля, около 07.30, автоинспекторы просят позвонить по телефонам 237-02-02, 237-84-80 либо 02.