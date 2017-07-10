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10 июля Понедельник

Уфа   °

В уфимском зверинце родились шестеро львят и тигрят

ОБЩЕСТВО

В уфимском зверинце родились шестеро львят и тигрят Фото: КП-Уфа

В уфимском зверинце родились шестеро львят и тигрят Фото: КП-Уфа

УФА, 10 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Пополнение случилось в семействе кошачьих в уфимском зверинце «Саванна». Сразу шестеро питомцев — трое львят и трое тигрят — появились на свет около трех недель назад.

Котята чувствуют себя хорошо, сообщил директор зоопарка Армен Хачатурян.

«Хоть они и маленькие, один уже выбился в лидеры: мы его отсаживаем от других на час, чтобы те могли нормально покушать, непоседа мешает», — рассказал он в интервью газете «Комсомольская правда-Уфа».

Через несколько недель новорожденные окрепнут, и посетители смогут фотографироваться с ними, уточнил директор зверинца.

Теги: животный мир
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