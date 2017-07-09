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В Башкирии бесправный водитель иномарки въехал в прицеп грузовика, один человек погиб

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии бесправный водитель иномарки въехал в прицеп грузовика, один человек погиб Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии бесправный водитель иномарки въехал в прицеп грузовика, один человек погиб Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане бесправный водитель иномарки въехал в прицеп грузовика, один человек погиб.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Чишминском районе на 1 км автодороги д.Новая-д.Аминево. 20-летний житель города Октябрьский за рулем «Опель Астра» на участке дороги с правым поворотом, предположительно, не справился с управлением и совершил наезд на впереди стоящий прицеп «Вагон-дом» грузового «Рено Керакс-380».

В результате аварии водитель «Опеля» с травмами госпитализирован, его пассажир, 42-летний местный житель, скончался на месте.

За сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 12 получили травмы; пресечено около 3000 тысяч нарушений ПДД, 69 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, привели данные в пресс-службе ведомства.

Теги: дтп
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