Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе Фото: ГИБДД по РБ
Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе
Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе. ДТП произошло в субботу, 8 июля, на улице Большая Шелководная.
40-летний уфимец за рулем «Рено Логан» во дворе дома №4, предположительно, при движении задним ходом совершил наезд на 47-летнюю женщину без определенного места жительства, которая сидела на проезжей части. После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончалась на месте.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского полка ДПС водитель был установлен и задержан. В отношении мужчины составлен административный материал «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся». Начато разбирательство, сообщили в ГИБДД по РБ.