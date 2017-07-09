Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе Фото: ГИБДД по РБ Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе. ДТП произошло в субботу, 8 июля, на улице Большая Шелководная.

40-летний уфимец за рулем «Рено Логан» во дворе дома №4, предположительно, при движении задним ходом совершил наезд на 47-летнюю женщину без определенного места жительства, которая сидела на проезжей части. После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончалась на месте.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского полка ДПС водитель был установлен и задержан. В отношении мужчины составлен административный материал «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся». Начато разбирательство, сообщили в ГИБДД по РБ.