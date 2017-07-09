На следующей неделе мимо Земли пролетит крупный астероид Фото: из открытых источников На следующей неделе мимо Земли пролетит крупный астероид Фото: из открытых источников

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид, передаёт vistanews.ru. Это произойдёт 11 июля, а возможно даже сегодня,завтра, сообщил специалист уфимской обсерватории Владилен Санакоев.

Диаметр астероида МС4 составляет 250 метров. Небесное тело движется со скоростью 75 км/ч и пройдёт от нашей планеты на расстоянии 2,9 млн км.Ученые предполагают, что даже если МС4 упадёт на Землю, он способен нанести урон лишь в пределах одной страны.