В Башкирии в День семьи замужние женщины стали невестамиФото: Екатерина Макиша
В Башкирии в День семьи замужние женщины стали невестами
В Башкирии в День семьи замужние женщины стали невестамиФото: Екатерина Макиша
УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии в День семьи, любви и верности замужние женщины стали невестами. В городе Давлеканово впервые состоялся фестиваль невест. Горожанки, свадебные торжества которых остались далеко позади, достали с антресолей свои свадебные наряды, чтобы еще раз почувствовать себя королевой свадебного бала. Для них провели конкурсы, разыграли призы.
«Я в восторге до сих пор от праздника, это очень классная возможность почувствовать себя снова невестой спустя 2 года», — отзываются участницы.