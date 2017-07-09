В Башкирии в День семьи замужние женщины стали невестами Фото: Екатерина Макиша







В Башкирии в День семьи замужние женщины стали невестами Фото: Екатерина Макиша

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в День семьи, любви и верности замужние женщины стали невестами. В городе Давлеканово впервые состоялся фестиваль невест. Горожанки, свадебные торжества которых остались далеко позади, достали с антресолей свои свадебные наряды, чтобы еще раз почувствовать себя королевой свадебного бала. Для них провели конкурсы, разыграли призы.

«Я в восторге до сих пор от праздника, это очень классная возможность почувствовать себя снова невестой спустя 2 года», — отзываются участницы.