Павел Нагибин из Салавата - чемпион России по спидвею среди юношей

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

14-летний салаватец Павел Нагибин стал победителем первенства России по спидвею среди юношей на мотоциклах класса 80 кубических сантиметров, состоявшегося в Тольятти. Он выиграл у всех соперников и набрал 15 очков. Второе место с 13 очками занял тольяттинец Глеб Вельчев. "Бронзу" в дополнительном заезде завоевал прошлогодний чемпион салаватец Александр Кайбушев, в этом году в классе "500" выступающий за балаковскую "Турбину". Он опередил также набравшего 12 очков тольяттинца Арсения Зубкова.

Еще два представителя салаватской ДЮСТШ "Спидвей" оказались в середине турнирной таблицы: Кирилл Казаков с восемью очками вышел на восьмое место, а Никита Павлов с семью — на девятое.

Напомним, что в свой день рождения, 22 июня Павел Нагибин на том же треке стал победителем открытого первенства Самарской области среди юношей, а в прошлом году в Тольятти на аналогичном первенстве России завоевал серебряную медаль.