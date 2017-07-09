Юные хайбуллинские шахматисты блеснули в Анапе

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Ребята из спортшколы села Акъяр Хайбуллинского района выступили на крупнейшем российском летнем турнире «Новое шахматное поколение», которое традиционно проводится во Всероссийском детском центре «Смена» города Анапы.

В соревнованиях на берегу Черного моря участвовало одновременно 24 команды, пятеро юных хайбуллинцев сумели достойно сыграть с опытными соперниками из Екатеринбурга, Самары, Орска и других городов, заняв в итоге седьмое место.

А ученик седьмого класса СОШ №1 села Акъяр Данияр Исянбаев, выступавший на первой доске, сотворил на турнире маленькую сенсацию, завоевав «бронзу» среди лидеров команд.

По мнению тренера хайбуллинских шахматистов Реналя Мамбетова, итог турнира показал, что и в сельской глубинке растет немало талантливых шахматных «звездочек», а участие в подобных соревнованиях позволяет им получить бесценный опыт.