В Башкири скорая помощь будет переведена на единую диспетчерскую службу

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане региональное Министерство здравоохранения реализует масштабный проект по созданию Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечения вызова скорой медицинской помощи. Для этого в Уфе на базе центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф создаётся Центр обработки вызовов (ЦОВ), предназначенный для централизованного приема и обработки обращений граждан за скорой медпомощью.

В пресс-службе Минздрава РБ сообщили, в настоящее время Центр работает в тестовом режиме. На первом этапе планируется охватить Уфу и Уфимский район, в 2018 году — всю республику. Как отметили специалисты, за счет централизованного управления вызовами через функциональный компонент РМИАС «Скорая медицинская помощь» обеспечивается эффективная маршрутизация пациентов. На карте республики в режиме онлайн наблюдается траектория движения автомобилей скорой, скорость их движения и другие параметры.

На сегодня все транспортные средства, оказывающие скорую и неотложную медицинскую помощь, оснащены аппаратными комплексами ГЛОНАСС. Программа позволяет повысить эффективность использования транспорта скорой, минимизировать время приезда бригады на место вызова и своевременно доставить пострадавших в медицинские организации республики.

У каждой бригады скорой помощи будут специальные планшеты, с помощью которых можно будет получить всю информацию о вызове и уйти от заполнения медкарт вручную, а также получить доступ к электронной медицинской карте пациента в РМИАС. Данные из нее позволят медикам определить, какие заболевания у больного были ранее диагностированы, какое он получил лечение, имеется ли аллергия на лекарства и т.д. Это позволит составить предварительный план оказания помощи уже по пути к пациенту. Также появится возможность в режиме онлайн предупредить медучреждение о вызове, что обеспечит преемственность догоспитального и госпитального этапов.