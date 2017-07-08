В Крыму состоялся Межрегиональный фестиваль «Присягая России» Фото: Олег Яровиков





















В Крыму состоялся Межрегиональный фестиваль «Присягая России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Белогорске (Крым) состоялся Межрегиональный фестиваль «Присягая России», посвящённый 460-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России и 245-летию начала присоединения крымских земель к России. Жителей Белогорского района с этими событиями поздравили Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Глава Крыма Сергей Аксёнов.

– Мы в очередной раз подчёркиваем: нам, Башкортостану, повезло, что подшефным районом стал Белогорский район и город Белогорск. Мы вместе с вами хорошо поработали эти два-три года, привели в порядок школы, больницы, детские сады. И эта работа будет обязательно продолжаться, – отметил Рустэм Хамитов. – Нас связывают узы дружбы. И наша дружба, конечно же, будет крепнуть. Мы рады тому, что вместе трудимся, работаем, движемся вперёд, укрепляем наши республики и нашу страну. Так будет и впредь.

– Наши друзья из Башкортостана, кроме того, что осуществляют постоянный патронат, постоянно работают с Белогорским районом в части модернизации наших школ, детских садов, как уже сказал Рустэм Закиевич, сегодня ещё и праздник нам устроили, привезя замечательные коллективы Башкортостана, которые выступают здесь, перед нами, – сказал Сергей Аксёнов. – Знаете, когда есть такие друзья, надёжные партнёры, в жизни ничего не страшно. Наша страна – Россия – сильна дружбой между регионами. Это действительно дорогого стоит, когда в сложную минуту есть к кому обратиться.

В рамках фестиваля руководители регионов посетили выставку предприятий Белогорского района и ознакомились с производимыми здесь товарами. В частности, их заинтересовала продукция агрофирмы «Зеленогорск» – единственного в Крыму предприятия, которое производит кумыс по классической технологии. Кроме этого, фирма выпускает сливки, сливочное масло, брынзу, подсолнечное масло, хлеб, мясные и колбасные изделия из собственного сырья. В хозяйстве с советских времен сохранился цех, рассчитанный на выпуск плодоовощных консервов; мясоколбасных изделий. Рустэм Хамитов попробовал кумыс местного производства, отметил высокий потенциал предприятия и предложил рассмотреть варианты реализации совместных с Башкортостаном проектов.

На выставке также были представлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и национально-культурные экспозиции, представляющие всё многообразие народов Крыма. Особое внимание в экспозиции было уделено истории и культуре Республики Башкортостан.

Центральным событием фестиваля стал концерт мастеров искусств Башкортостана и Крыма «Мы вместе».