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Рустэм Хамитов: «Башкортостан и Крым связывают богатое прошлое и служение интересам России»

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов: «Башкортостан и Крым связывают богатое прошлое и служение интересам России»

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов: «Башкортостан и Крым связывают богатое прошлое и служение интересам России»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Глава Крыма Сергей Аксёнов в Белогорске выступили на пленарном заседании Всероссийской научно-практической конференции «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков», посвящённой вхождению двух республик в состав России.

– Башкортостан и Крым связывают богатое прошлое, служение интересам России, ставшей для наших предков общим домом. 2017 год, как уже было отмечено, важен для нас двумя памятными историческими событиями – 460-летием добровольного вхождения Башкирии в состав России и 245-летием начала присоединения крымских земель к России, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня перед нами открыты широкие горизонты и перспективы. Наша встреча в эти дни на крымской земле, сегодняшний форум – знаменательное событие, важнейший шаг в расширении сотрудничества, показывающий взаимный интерес и стремление к укреплению дружбы. Сегодня мы строим мосты дружбы от полуострова Уфа, столицы Башкортостана к полуострову Крым. И теперь наши «берега» стали еще более родными, близкими. Такое сплочение усиливает мощь и потенциал наших регионов и, конечно же, способствует укреплению России в целом. Мы вместе будем работать над этим.

– Крым и Башкортостан объединяют многие тысячи человеческих связей – родственных, дружеских, профессиональных, деловых. Нас объединяет общая историческая судьба и общие ценности. Нас роднит любовь к России, стремление сделать наше Отечество еще более могучим и процветающим, – отметил Сергей Аксёнов. – Башкортостан шефствует над Белогорским районом. С помощью наших башкирских друзей и партнёров реализуются важные проекты в самых разных сферах – от промышленности, сельского хозяйства, туризма до образования, культуры, спорта. Города Мелеуз и Белогорск стали побратимами. Мы активно внедряем в Крыму опыт башкирских коллег в плане разработки и применения нормативно-правовой базы. Уверен, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему расширению и углублению сотрудничества наших регионов.

Теги: межрегиональное сотрудничество,крым,глава рб
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