ФК «Уфа-2000» в драматичном матче завоевала 11-е место в Финале футбольного первенства России U-17 Фото: Дмитрий Слезин ФК «Уфа-2000» в драматичном матче завоевала 11-е место в Финале футбольного первенства России U-17 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа-2000» в драматичном матче обыграла махачкалинский «Анжи» в рамках Первенства России среди футбольных школ страны (игроки не старше 17 лет). Уфимцы вырвали победу в серии пенальти, завершив основное время вничью — 1:1.

В серии 11-метровых блеснул уфимский вратарь Данил Лясов, по примеру чилийского вратаря Браво в недавнем Кубке конфедераций-2017, отбивший три удара соперников.

Эта победа позволила уфимской команде занять 11-е место.