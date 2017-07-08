Фура с пивом опрокинулась на трассе в Башкирии Фото: БашДТП Фура с пивом опрокинулась на трассе в Башкирии Фото: БашДТП

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Фура, груженная пивом, перевернулась недалеко от села Верхнеяркеево на федеральной трассе М-7. Очевидцы выложили фото ДТП в группе БашДТП.

В комментариях к посту сообщается, что грузовик перевозил кеги, бочки и упаковки с пивом. Пенный напиток разбросало по всей округе.

На месте аварии несколько было затруднено движении, никто не пострадал, поделились информацией, водители, проезжавшие мимо.