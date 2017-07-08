Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.37

EUR 68.94

9 июля Воскресенье

Уфа   °

«Уфа-2000» поборется за 11 место Российского первенства спортшкол U-17

СПОРТ

«Уфа-2000» поборется за 11 место Российского первенства спортшкол U-17 Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-2000» поборется за 11 место Российского первенства спортшкол U-17 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Ещё два дня в Уфе будет проходить Российское первенство по футболу среди воспитанников спортшкол до 17 лет.

Накануне уфимцы из «Уфа-2000» уступили армейской школе ЦСКА, хотя долгое время сохранялся ничейный результат — 1:4.

Таким образом, ЦСКА отправился в матч за 9 место, а уфимская команда открывает сегодняшний игровой день поединком за 11 место против сверстников из «Анжи» (Махачкала). Его начало на стадионе «Нефтяник» в 10 часов уфимского времени.

Определились и участники матчей за медали. В финале встретятся «Краснодар» против «Чертаново» (Московская область). В поединке за третье место — опять же подмосковная УОР-5 против питерской спортивной школы олимпийского резерва «Зенит».

Краснодарцы победили в серии пенальти УОР-5 — 2:1. А «Чертаново» вырвало победу у питерской команды — 2:1.

Решающие поединки пройдут на стадионе «Нефтяник» в воскресенье, 9 июля (бронзовый матч в 10 часов, золотой — в полдень).

Теги: Футбол,юноши
Лонгриды
background-image
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
background-image
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
background-image
Как не стать жертвой финансовых пирамид
background-image
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
background-image
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
background-image
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
background-image
12 потайных мест «Уфа-Арены»
background-image
Воздушные ворота Уфы
background-image
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
background-image
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
background-image
Лёд тронулся: катки Башкирии
background-image
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
background-image
Как уфимцам не заблудиться на таганае
background-image
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
background-image
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть