Башкирские гонщики - в финале Кубка мира по спидвею

УФА, 8 июл 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Сборная России одержала сенсационную победу в гонке рейс-офф Кубка мира по спидвею, состоявшейся в польском городе Лешно, и завоевала единственную путевку в финал, который состоится на этом же стадионе сегодня. Россияне набрали в 20 заездах 46 очков и на 13 очков опередили главного фаворита — двукратного обладателя Кубка мира и семикратного призера — команду Австралии.

Буквально за несколько часов перед гонкой спидвейная комиссия Польского моторного союза объявила, что в допинг-пробе лучшего гонщика команды на полуфинале в Швеции Григория Лагуты обнаружен, конечно же, мельдоний, и ФИМ решила не допускать его к соревнованиям. Организаторы акции не ожидали, что такое решение станет гораздо более сильным, чем мельдоний, допингом для всех членов сборной России.

Россияне захватили лидерство в первом же заезде и, упустив его лишь на мгновение, примчались к убедительной победе. Салаватец Эмиль Сайфутдинов показал максимальный результат — 15 очков из 15 возможных. Салаватец Глеб Чугунов, для которого это была всего вторая гонка за сборную, привез ей 11 очков. Это была еще большая сенсация, чем сама победа нашей сборной. 17-летний гонщик тольяттинской "Мега-Лады" и лодзинского "Ожела" (вторая польская лига) в первом же своем заезде оставил позади экс-чемпиона мира Холдера, а во втором наступал на пятки лидеру личного чемпионата мира австралийцу Дойлу, который после финиша похвалил юного россиянина, нежно погладив его по шлему. В последней серии уже наоборот, Чугунов опередил Дойла!

Такого же успеха с Дойлом добился и Вадим Тарасенко — племяник Григория Лагуты (оба — гонщики команды "Восток" (Владивосток), набравший в итоге 10 очков. Также 10 очков привез Андрей Кудряшов. После "баранки" в первом заезде многие подумали, что опасаться этого российского гонщика не стоит, и ошиблись. Во втором Кудряшов одержал победу над Холдером, потом дважды финишировал вторым, а в заключительной серии снова обогнал экс-чемпиона мира.

Команда из страны кенгуру не верила своим глазам; австралийцы ждали, что такое необычное начало гонки — лишь короткая вспышка, а потом они снова будут "возить" и Россию, и Латвию, в которой снова блистал Анджей Лебедев, и американцев. Но россияне не только не "сдулись", а с каждым заездом ездили все лучше, не взирая на авторитеты. И после завершения гонки Эмиль Сайфутдинов пообещал: завтра будем бороться за титул чемпионов мира.

Результаты рейс-офф Кубка мира по спидвею.

1. Россия — 46 (Сайфутдинов — 15, Чугунов — 11, Тарасенко — 10, Кудряшов — 10). 2. Австралия — 33 (Дойл — 12, Батчелор — 7, Холдер — 6, Фрике — 6, Мастерс — 2). 3. Латвия — 30 (Лебедев — 18 в шести заездах, с джокером, Костыгов — 6, Пуоджук — 4, Богданов — 2). 4. США — 15 (Веллс — 6, Беккер — 4, Манцерес — 2, Никол — 2, Рамл — 1).

Сегодня в финале Кубка мира встречаются команды Польши, Великобритании, Швеции и России.