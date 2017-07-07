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Мы будем помогать Крыму в формировании современной санаторно-курортной базы – Рустэм Хамитов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Мы будем помогать Крыму в формировании современной санаторно-курортной базы – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Мы будем помогать Крыму в формировании современной санаторно-курортной базы – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Санаторий «Юбилейный» в Евпатории, который Крым передаёт Башкортостану, после реконструкции должен стать одним из лучших учреждений детских оздоровительных учреждений в Российской Федерации. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов в ходе встречи с Главой Крыма Сергеем Аксёновым в расширенном составе.

– Мы благодарны Правительству Крыма за то, что выполнена такая миссия, и мы, Республика Башкортостан, получаем детский санаторий в Евпатории. Мы будем проводить глубокую модернизацию этого лечебного учреждения с тем, чтобы ребятишки из Крыма, из Башкортостана, из России приезжали, отдыхали, оздоравливались, – сказал Рустэм Хамитов. – Это только первый шаг, потому что мы начнём достаточно большую работу и будем помогать Крыму в формировании современной санаторно-курортной базы.

– Думаю, что это тоже будет точкой роста, а санаторий станет одним из лучших детских санаториев не только в Крыму, но и в Российской Федерации, – отметил Сергей Аксёнов. – Соответственно, дети Башкортостана смогут получать оздоровление. Будут самые позитивные эмоции.

Глава Башкортостана подчеркнул, что рейтинг санаторно-курортных учреждений Российской Федерации возглавляет санаторий «Янган-Тау». Поэтому у республики есть достаточный опыт, чтобы создать в Крыму современное оздоровительное учреждение.

– Весь опыт, который у нас есть в этой части, все знания, умения, специалистов в том числе мы, конечно же, будем использовать при модернизации санатория «Юбилейный». Деньги там будут немаленькие, поверьте. Работать мы будем быстро, – рассказал Рустэм Хамитов. – К следующему курортному сезону пройдёт значительное обновление материальной базы. Надеюсь, что мы сможем укрепить ещё и оборудование, докупив новые инструменты, приборы. К апрелю будем иметь уже новые результаты. Там ещё планируется новая стройка. Если решится вопрос с землёй, то, может быть, мы построим ещё корпус. В общем-то, это немаленькие деньги.

Сергей Аксёнов сообщил, что Рустэм Хамитов в рамках визита посетит санаторий вместе с рабочей группой. В свою очередь, органы власти Крыма и администрация Евпатории готовы оказать всемерное содействие в реконструкции объекта.

Теги: санатории,межрегиональное сотрудничество,глава рб
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