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Социологи выяснили, кто главный в российских семьях

ОБЩЕСТВО

Социологи выяснили, кто главный в российских семьях Фото: Depositphotos.com

Социологи выяснили, кто главный в российских семьях Фото: Depositphotos.com

УФА, 8 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Большинство россиян считают, что в их семьях царит демократия и все важные вопросы решаются совместно. Данные опроса ВЦИОМ в преддверии Дня семьи, любви и верности приводят «РИА Новости».

В своем исследовании социологи отметили кардинальное изменение, произошедшее в общественном мнении. Если в 2005 году 38% россиян видели главой семьи старшего мужчину или женщину, а 35% говорили, что все важные вопросы должны решаться совместно в ходе дискуссий, то сейчас приверженцев второй позиции стало почти вдвое больше (60%), тогда как первых, напротив, заметно меньше (20%).

«62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения. Однако мужские позиции все еще сильны: 29% признают тот факт, что главный в их семье — муж (среди мужчин — 34%), жену называют только 7% (среди женщин — 12%)», — говорится в материалах ВЦИОМ.

Почти все семейные участники опроса (96%) довольны отношениями с супругом, в том числе 80% отметили, что отношения устраивают их полностью.

Число счастливых россиян достигло исторического максимума, показал опрос.

Практически всех устраивает и процесс принятия решений в семье (96%), распоряжения семейным бюджетом (95%), распределения семейных обязанностей (94%). На последнем месте оказалась материальная ситуация, но и этот аспект семейной жизни удовлетворительно оценили более половины респондентов (54%).

Что касается поддержки семьи в сложных ситуациях, ее ощущают более трех четвертей (78%) опрошенных, однако из них 12% желали бы получать большую поддержку со стороны близких. А вот по оценке 15% респондентов, в большей степени они сами служат опорой для родных, нежели получают поддержку.

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что динамика показателей общественного мнения говорит о позитивных изменениях в сфере семейных отношений.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел с 1 по 3 июля среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Теги: соцопрос
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