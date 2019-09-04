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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

3 тысячи социальных объектов в удаленных селах Башкирии подключат к интернету

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане, благодаря национальной программе «Цифровая экономика», высокоскоростной интернет  придет во многие удаленные и труднодоступные села, где его раньше не было, и станет доступен в школах, ФАПах, отделениях полиции, пожарных частях, избирательных комиссиях и других социально значимых объектах.

  

«Организация подключения к интернету социально значимых учреждений будет проводиться в рамках государственного контракта между Минкомсвязью России и ПАО «Башинформсвязь» за счет средств федерального бюджета. Подключение социально значимых объектов в Башкортостане обойдется федеральному бюджету в 1,7 млрд рублей», — сообщил и.о председателя Госкомитета РБ по информатизации Геннадий Разумикин.
По условиям контракта, в течение трех лет к интернету подключат 2774 социально значимых объекта республики.

Так, в этом году планируется подключить к интернету 722 объекта, или 26% от общего числа социально значимых объектов. В следующем году количество подключенных объектов достигнет 888 – треть от запланированного. В 2021 году планируется подключить к интернету 1164 социально значимых объекта – более 40%.

Предполагается, что после окончания работ построенную инфраструктуру оператор связи будет использовать для подключения к интернету физических и юридических лиц в этих же деревнях и селах.

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и вложенные на ее реализацию средства, безусловно,  позволят нашему региону развиться в инфраструктурном плане, — подчеркнул Геннадий Разумикин. — Подключение к высокоскоростному интернету учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, пожарных частей обеспечит оперативный обмен информацией, предоставит людям уверенность в коммуникации на расстоянии».
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» инициирована майским указом президента страны Владимира Путина. Подключение социально значимых объектов проводится в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Теги: интернет, социально значимые объекты
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