Счастье учиться дома

Уфимский нефтяной
УГНТУ хорошо известен как в России, так и за рубежом. Вуз представлен в 10 ведущих международных рейтингах университетов, включая рейтинг QS, согласно которому нефтяной уверенно входит в Топ-200 мировых вузов, а в рейтинге востребованности вузов в РФ - в тридцатке лучших.
85 процентов выпускников трудоустраивается и в первый год получает зарплату в среднем 45 тысяч рублей в месяц.
Обучение в вузе организовано во взаимодействии с потенциальными компаниями-работодателями, что дает возможность изучить технологические процессы на реальном производстве.
УГНТУ сотрудничает с компаниями «Роснефть», «Башнефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл».
В этом году в УГНТУ планируется принять на бюджет 2,5 тысячи абитуриентов. В общежитиях для первокурсников 2019 года предусмотрено более 1200 мест.
Педуниверситет
Более 230 направлений подготовки, повышенные стипендии и скидки за обучение «высокобалльникам», возможность стажировок в Китае, Казахстане и других странах – все это готовит для абитуриентов 2019 года Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.
Наибольшей популярностью среди абитуриентов уже много лет подряд пользуется специальность «перевод и переводоведение», востребовано направление «право и правоохранительная деятельность», бывшие школьники хотят стать учителями английского языка, начальных классов, логопедами, психологами.
В педагогическом университете большое число бюджетных мест – только в 2019 году планируется принять 1699 первокурсников (с учетом педколледжа) на бюджет, еще столько же – на коммерческой основе.
В университете предусмотрены бюджетникам выплаты по 10 тысяч ежемесячно и скидки до 50 процентов на оплату обучения коммерческим студентам, которые набрали более 250 баллов.
Аграрный
1071 первокурсников на «бюджет» планируется принять в этом году в главный аграрный вуз Башкирии.
Среди предлагаемых специальностей наибольшим спросом пользуется направление «ветеринария», «агроинженерия», «механизация», «теплоэнергетика». В среднем, по данным прошлых лет, наблюдается конкурс четыре человека на место.
Популярность этих направлений объясняется в первую очередь спросом на эти специальности.
В Башкирии создаются агрохолдинги, нужны специалисты, и им готовы платить хорошую зарплату.
Студенты аграрного отправляются по обмену на стажировку в Германию, Голландию, Турцию, Японию, Израиль, США.
Медицинский
Единственный медицинский вуз в Башкирии уверенно занимает почетные места в рейтинге ста вузов России. В этом году планируется принять 677 первокурсников на бюджет, 700 – на коммерческой основе.
Традиционно высокий конкурс на лечебное дело, стоматологию, фармацию и медико-профилактическое направление.
Поступающие в медуниверситет победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников по химии могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, «стобалльники» по химии – 15 тысяч рублей, по биологии, русскому языку – 10 тысяч рублей. Те абитуриенты, сумма баллов ЕГЭ которых по химии, биологии и русскому языку составляет 270 и более, будут получать ежемесячную надбавку в размере академической стипендии.
Для студентов организуются зарубежные стажировки.
Классический вуз
Башкирский государственный университет может похвастаться высокопрофессиональным педагогическим составом – более 80 процентов преподавателей – доктора и кандидаты наук.
В университете развита система обмена с зарубежными вузами, предусмотрена система повышенных стипендий высокобалльникам, активистам – каждый семестр проходит конкурс, и в зависимости от вклада студент может рассчитывать на надбавку в размере от 5 до 20 тысяч рублей.
Будущих студентов привлекают и новые направления обучения. Например, «цифровые технологии в петрофизике» преподают совместно со специалистами нефтяных компаний. Трудоустраиваются выпускники во все сферы гуманитарного или технического направления: инженеры, математики, физики идут на предприятия, экономисты – в банки, ГУПы, МУПы, министерства, выпускники биофакультета – в РАН, институт биохимии. С нынешнего года выпускники без специальной переподготовки смогут работать в школах по своему профилю.
В 2019 году в БГУ во все филиалы планируют набрать 2367 абитуриентов.
Авиационный
Более 10 новых профилей подготовки появилось в УГАТУ в нынешнем году, среди них «Инновационный менеджмент в теплоэнергетике», «Управление персоналом в теплоэнергетике», «Экономическая инженерия», «Логистика и управление».
В 2019 году студентами УГАТУ станут 1785 человек на «бюджете». Всего действуют 32 направления магистерской подготовки, 38 направлений бакалавриата и 10 – специалитет. Самые популярные специальности – айти-сфера, факультет информатики и робототехники – на одно место претендуют 12 человек.
Выпускники трудоустраиваются на предприятия оборонного сектора, УМПО. Есть военная кафедра - в Башкирии это единственный университет, где готовят кадровых офицеров.
В этом году на кафедру будут набирать 140 человек.