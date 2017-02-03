Ufa and Bashkortostan News in English

Dear user, You are using an outdated browser that does not support modern web standards and poses a threat to your safety. For correct display of the site is recommended to install the latest version of any modern browser:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

ENG

USD 59.31

EUR 63.81

6 February, Monday

Ufa   °

news | in brief | in detail
MONTHLY REPORT

Frosts will be replaced by snowfall in Bashkiria

It is expected a decrease in temperature in the republic in the coming weekend, according to Bashkir Met Office. The most frosty night will be on February 5: -26, -31 C, and -20 C at the cloudy weather. The prevailing temperature during the day will be -13, -19 C. On February 6, the weather will deteriorate with approaching of the southern cyclone.

Society

Food "traffic lights" may be introduced in Russia - media

In Russia, food "traffic lights" may be introduced when colour designation for more and less healthy products will be applied. The Special Representative of the Russian President on Environmental Management, Environment and Transport, Sergei Ivanov believes that consumers will receive the necessary information in a simple manner through this, and will have the right to choose, according to TASS.

Society

New season of "The Voice. Children" will feature Ufa representative again

Among the participants of the new season of the television music show "The Voice. Children" viewers will see again a representative of Ufa. The 14-year-old Christina Tashkinova is now in Moscow and is preparing for the first stage - "blind auditions". Shootings will begin today and will be held on February 3, 4 and 5.

Culture

In Bashkiria most expensive milk prices are registered in Ufa

According to the sample survey, the highest milk prices in the republic are recorded in Ufa. As Bashkortostan Statistics Agency reports, average consumer prices for whole pasteurized milk of 2.5-3.2% milk fat reached 46.95 rubles per liter at the end of January in Ufa. Sibai is in the second place, where a liter of pasteurized milk costs an average of 45.

Business

Shuttle bus driver drove under influence of narcotics in Ufa

In Ufa on Friday morning road traffic inspectors detained a bus driver, who showed signs of drug intoxication. He was driving a bus with five passengers. On Thursday afternoon, a Maxus van drove into the oncoming lane. The 29-year-old driver of the public transport vehicle was drunk, and, moreover, in November 2016 he was disqualified for driving under the influence.

Justice/Crime

Bashkiria residents can become volunteers at FIFA World Cup in 2018

Residents of Bashkortostan may become volunteers at the FIFA World Cup in 2018. Applications for the opening and closing ceremonies of the 2018 World Football Championship in Moscow were filed by more than one thousand inhabitants of the republic, the press service of the Chief Federal Inspector informs.

Sport

US Consul General marked favourable investment climate in Bashkortostan

The US Consul General in Yekaterinburg Marcus Micheli, during his visit to Ufa, marked high rating of Bashkortostan among the US business community, as well as a favourable investment climate in the republic. The main purpose of Marcus Micheli’s visit to Ufa was to explore opportunities for the development of trade, economic and cultural ties between the USA and the Republic of Bashkortostan.

Business

Ufa is among popular Russian travel destinations on Valentine's Day

Ufa hit the top 15 Russian cities of the most popular tourist destination for travel on Valentine's Day. The rating was made on the basis of on-line booking hotel accommodation data this year on RoomGuru.ru service from February 13 to 15. Ufa takes the 13th position in this rating. Also the top 15 included: St.

Society

Rustem Khamitov has held meeting dedicated to birth rate increasing

On February 2, the Head of Bashkortostan Rustem Khamitov held a session on issues of birth rate increasing in the region. It was attended by heads of ministries and departments, representatives of science and public health. The Head of the Republic noted that in 2013 the natural population growth in Bashkortostan exceeded 21 thousand people.

Society

72 couples will register marriage on Valentine's Day in Bashkiria

72 couples will register their marriage on Valentine's Day in Bashkortostan. It is reported by the State Committee of the Republic for Justice. On February 14, 28 marriage registrations will be held at the registry offices of the city of Ufa. The new registry office in the Sipailovo district of the capital will host a solemn registration of eight marriages and celebration of three couples with golden wedding anniversary on the Valentine'

Society

Bashkiria inhabitants shared how often they worked after hours

The HeadHunter Research Service in Bashkortostan interviewed employees of companies to find out how often they worked after hours. The survey found out that most respondents had to stay after hours at least once a week (76 percent). 18 percent had overtime work on each working day, 37 percent - several times a week, 21 percent - less than once per week.

Business

Iguana and oriole eating from one plate in Ufa Zoo - VIDEO

A friendly iguana and oriole eat from one plate in the contact zoo in Ufa. The amateur video was received by  Bashkortostan TV and Radio Company. The lizard allows the bird to jump it over, to sit down on its head. The zoo staff marked that the oriole appeared a few months ago there. The injured bird was brought by some visitors.

Society

Bashkiria Emergency Ministry warns of blizzards and snow drifts

The Ministry of Emergency Situations in RB warns of blizzards and snow drifts. Referring to the republican Hydrometeorology and Environmental Monitoring Office, the ministry reports that on February 3, a cloudy weather is expected in the region. Light occasional snow is forecasted,  at nights – up to moderate.

Society

Salaries in various sectors are announced in Bashkiria

Bashkortostan Statistics Agency published average monthly salary of employees at enterprises and organizations of the republic by types of economic activity for January-November 2016. The average salary in the region has reached 27 251.8 rubles. This is by seven percent more than in January-November 2015.

Business

Bashkiria residents will have four-day holiday in honour of February 23

In honour of the Defender of the Fatherland Day, the residents of Bashkortostan can have a four-day holiday - February 23, 24, 25 and 26, and from Thursday to Sunday. In accordance with the Labour Code of Russia, February 23 - Defender of the Fatherland Day - is a non-working holiday. This year, for the management of public holidays by the Resolution of the Government of the Russian Federation a day off from Sunday January 1 is transferred to Friday, February 24.

Society

Salavat Yulaev without chances in attack lost to SKA St. Petersburg

A match of the championship of the Kontinental Hockey League between HC Salavat Yulaev and HC SKA (Petersburg) finished in Ufa. A hat-trick by Vadim Shchipachev allowed guests to win - 3: 1. As part of the Ufa team a goal was scored by Enver Lisin. The next match HC Salavat Yulaev will hold at home against HC CSKA (

Sport

Rustem Khamitov has met with ultralight aviation world champions Maxim Semenov and Alfiya Semenova

On February 1, the Head of the Republic Rustem Khamitov met with the members of the national ultralight aircraft teams of Russia and Bashkortostan, and the world champions of Russia Maxim Semenov and Alfiya Semenova. The meeting was attended by the Minister of Youth Policy and Sport RB Andrey Ivanyuta and the Chairman of the Ultralight Aviation Sports Federation RB, the Chairman of the Regional Office DOSAAF (

Sport

Business Support Centre increases types of assistance to small businesses in Bashkiria

In Bashkortostan the Business Support Centre increases the types of assistance to small businesses. In 2017 it is planned to provide entrepreneurs assistance in promoting and popularizing their products, as well as in matters of standardization, certification, patenting. Specialists of the Centre are ready to advise entrepreneurs on patents and licenses, recruiting, the Labour Code issues (

Business

Ministry of Labour has denied information about retirement age increasing

The Russian Government has not yet made a decision on retirement age increasing. This was reported by RIA Novosti. Earlier media informed that the government had decided to raise the retirement age. However, it was not defined with the parameters to what age it would be raised and when to report on amendments.

Business

More than 500 people are down with Hong Kong flu in Bashkortostan

504 people came down with the Hong Kong flu (H3N2) in Bashkortostan, the Ministry of Health RB  disclosed the information. As previously reported by Bashinform  News Agency, the incidence of influenza and SARS was above the epidemic threshold in the republic, but only in the adult population (

Society

Bashkiria will receive about 35 million rubles to support theatres

Bashkortostan will receive more than 34.8 million rubles to support creative activities of theatres. The corresponding decree was signed by the Government Prime Minister Dmitry Medvedev. This year, 56 Russian regions will receive 670 million rubles of subsidies to support creative activities of municipal theatres, the official website of the Russian Government informs.

Culture

Bank of Russia has approved design of 200 and 2000-ruble banknotes

The Board of Directors of the Central Bank of Russia approved the design of the 200 and 2000-ruble banknotes. The 200-ruble banknote will depict symbols of Sevastopol - a monument to the scuttled ships and views of Chersonesos Taurica. The 2000-ruble banknote will feature the famous places of the Far East - the bridge to the Russkiy Island in Vladivostok and Vostochny Cosmodrome in the Amur region, according to the Central Bank website.

Business

"Art Unites" International Project is held in Bashkortostan

In Bashkortostan the "Art Unites" International Project is implemented within the framework of the "Professional Competence in the European Context" program. According to the organizers - the House of Friendship of the Peoples RB and public organizations of Baden-Württemberg Land, the project will contribute to the development of cooperation between peoples, professional exchange and sharing of experiences in the field of culture, science and education.

Society

Salavat Yulaev - SKA: first chance to stay in playoff in anniversary season

On Wednesday, February 1, HC Salavat Yulaev begins the final home series of games in the ninth championship of the Kontinental Hockey League. Its first opponent in the four-match task will be the absolute leader of the championship - SKA (St. Petersburg) headed by Russian national team coach Oleg Znarok and with Russian hockey stars Pavel Datsyuk and Ilya Kovalchuk.

Sport

Government adopted conceptual decision on increasing retirement age

The Government of Russia adopted a conceptual decision on increasing the retirement age. This was reported by "Izvestiya". Now the Cabinet discusses specific provisions of the law. According to preliminary information, there are three options: a gradual increase among women up to 63 years, among men - up to 65;

Society

Bashkortostan Government held Expert Council meeting on budget investment

On January 31, the Prime Minister of the Government of Bashkortostan Rustem Mardanov chaired a meeting of the Expert Council on budgetary investment. Issue of list forming with one hundred objects to the 100th anniversary of the republic’s establishment was considered which is being developed in accordance with the instructions of the Head of Bashkortostan Rustem Khamitov.

Business

Bashkiria will receive 1.3 billion rubles for interest rate subsidies on investment loans

1.3 billion rubles are allocated from the federal budget for Bashkortostan in 2017 to subsidize interest rates on investment loans. Taking into account the republican co-financing the total amount of state support for investment loans will amount to 1.6 billion rubles. As explained by the Ministry RB, the funds will be spent on compensation of interest rates on investment loans that were issued before December 31, 2016 and were selected by the Commission for the Agribusiness Lending Coordination of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.

Business
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть