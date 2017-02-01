Ufa and Bashkortostan News in English

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MONTHLY REPORT

Bashkortostan Government held Expert Council meeting on budget investment

On January 31, the Prime Minister of the Government of Bashkortostan Rustem Mardanov chaired a meeting of the Expert Council on budgetary investment. Issue of list forming with one hundred objects to the 100th anniversary of the republic’s establishment was considered which is being developed in accordance with the instructions of the Head of Bashkortostan Rustem Khamitov.

Business

Bashkiria will receive 1.3 billion rubles for interest rate subsidies on investment loans

1.3 billion rubles are allocated from the federal budget for Bashkortostan in 2017 to subsidize interest rates on investment loans. Taking into account the republican co-financing the total amount of state support for investment loans will amount to 1.6 billion rubles. As explained by the Ministry RB, the funds will be spent on compensation of interest rates on investment loans that were issued before December 31, 2016 and were selected by the Commission for the Agribusiness Lending Coordination of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.

Business
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