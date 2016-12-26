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10 ғинуар, Шишәмбе

Яңылыҡтар

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17:09// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Республика

Башҡортостанда киҫкен респиратор вирус инфекцияһы һәм грипп эпидемияһы башланды// Эльмира Сабирова

16:26// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Республика

Яңы йыл байрамдарында Башҡортостанда айлыҡ норманан күберәк ҡар яуған// Гөлфиә Акулова

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15:47// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Республика

Республика 2017 йылда балалар технопаркын булдырыуға федераль бюджеттан субсидия аласаҡ// Эльмира Сабирова

14:58// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Иҡтисад/Аҡса

Башҡортостанда ер һөрөү буйынса чемпионат уҙасаҡ// Ольга Мортазина

14:35// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Иҡтисад/Аҡса

Яңы йылдан автомобилдәр «ЭРА-ГЛОНАСС» системаһы менән йыһазландырылырға тейеш// Ольга Мортазина

12:45// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Власть

Силәбе өлкәһенең башҡорт йәмәғәтселеге милли мәҙәниәтте үҫтереү юлдарын билдәләне// Арина Рәхимҡолова

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Төбәктәге иң яҡшы эшсәндәрҙе бөтә Рәсәй конкурстарында ҡатнашырға саҡыралар

12:01// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Республика

Төбәктәге иң яҡшы эшсәндәрҙе бөтә Рәсәй конкурстарында ҡатнашырға саҡыралар// Гөлфиә Акулова

11:39// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Мәҙәниәт

Өфөлә Нуриев фестиваленә «Сыңрау торна» милли балеты яңыртыласаҡ// Ләйлә Аралбаева

11:04// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Республика

Байрамдарҙан һуң тәүге эш көнөн өфөләр туғыҙ баллы тығылыштарҙа ҡаршы алды// Ксения Калинина

10:43// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Республика

Башҡортостанда ҡар яуасаҡ әле// Гөлфиә Акулова

10:08// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Мәҙәниәт

Заһир Исмәғилев – Башҡортостандың музыка сәнғәте символы// Владимир Романов

7:47// 09 ғинуар 2017, Дүшәмбе // Власть

Башҡортостандың рәсми делегацияһы Социалистик Вьетнам Республикаһына бара// Сергей Захаров

12:07// 07 ғинуар 2017, Шәмбе // Республика

Ҡотҡарыусылар республика халҡын эҫе сәй менән һыйлай// Ксения Калинина

11:44// 07 ғинуар 2017, Шәмбе // Республика

Өфөлә мәктәп уҡыусылары БашДУ менән таныша ала// Арина Рәхимҡолова

11:11// 07 ғинуар 2017, Шәмбе // Спорт

«Юлаевсылар» Капризов менән Воробьев донъя чемпионатында бронза яуланы// Дмитрий Слезин

10:49// 07 ғинуар 2017, Шәмбе // Мәҙәниәт

Өфөлә Алмас Шаммасовтың яңы китабы донъя күрҙе// Ләйлә Аралбаева

Дәүләт Йыйылышы башланғыстарының берәүһе федераль законға әйләнде

10:00// 07 ғинуар 2017, Шәмбе // Республика

Дәүләт Йыйылышы башланғыстарының берәүһе федераль законға әйләнде// Арина Рәхимҡолова

9:17// 07 ғинуар 2017, Шәмбе // Республика

Рөстәм Хәмитов православие христиандарын Христос Раштыуаһы менән ҡотланы// Александр Смирнов

13:16// 05 ғинуар 2017, Кесе йома // Республика

Өфөләрҙе Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы Яңы йылды күрергә саҡыралар// Арина Рәхимҡолова

12:50// 05 ғинуар 2017, Кесе йома // Иҡтисад/Аҡса

Башҡортостандың ике ҡалаһына Йылдам үҫешеүсе биләмәләр исеме бирелде// Арина Рәхимҡолова

12:04// 05 ғинуар 2017, Кесе йома // Спорт

Капризов менән Воробьев Йәштәр араһында донъя чемпионатында «бронза» өсөн көрәшәсәк// Дмитрий Слезин

11:44// 05 ғинуар 2017, Кесе йома // Мәҙәниәт

Башҡортостан мәҙәниәтендә 2016 йылдағы иң сағыу ваҡиғалар// Ләйлә Аралбаева

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10:38// 05 ғинуар 2017, Кесе йома // Спорт

Башҡортостан шашкасылары донъяла иң яҡшылары// Дмитрий Слезин

9:22// 05 ғинуар 2017, Кесе йома // Иҡтисад/Аҡса

Рәсәй инвестиция йәлеп итеү өсөн иң уңайлы илдәр иҫәбендә// Әлим Фәйезов

12:20// 03 ғинуар 2017, Шишәмбе // Мәҙәниәт

Башҡортостан яҙыусыһы Айгиз Баймөхәмәтовтың повесы әзербайжан телендә баҫылған// Ләйлә Аралбаева

10:49// 03 ғинуар 2017, Шишәмбе // Иҡтисад/Аҡса

«WhatsApp» иҫке платформалы аппарттарҙа сервисын өҙә// Ольга Мортазина

10:24// 03 ғинуар 2017, Шишәмбе // Мәҙәниәт

Радик Юлъяҡшин Татарстанда «Йыл кешеһе» исеменә лайыҡ булды// Ләйлә Аралбаева

9:18// 03 ғинуар 2017, Шишәмбе // Республика

Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы республикала һауа шарттарының боҙолоуын иҫкәртә// Ләйлә Аралбаева

22:45// 01 ғинуар 2017, // Мәҙәниәт

Өфөлә Башҡортостандың атҡаҙанған рәссамы Урал Мөхәмәтшин яҡты донъянан китте// Ләйлә Аралбаева


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