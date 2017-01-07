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16 ғинуар, Дүшәмбе

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Сводка дня

Был аҙнала Башҡортостанда һыуыҡтар температураның күтәрелеүе һәм яуым-төшөм менән алмашына

Аҙнаның тәүге яртыһында Башҡортостанда һауа торошо әллә ни үҙгәрмәй. Һауа температураһы төндә -22,-27, урыны менән -12,-17 градус тәшкил итәсәк. Көндөҙ -11,-16, таулы райондарҙа -3, -8 градус буласаҡ.

Йәмғиәт

Уҙған йылда төбәктең ЗАГС органдары 56 меңдән ашыу бала тыуыуын теркәгән

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. 2016 йылда Башҡортостандың ЗАГС органдары сабый тыуыу тураһында 56 201 акт теркәгән. Был һан үлем тураһындағы акттарға ҡарағанда 3840-ҡа (

Йәмғиәт

1 февралдән республикала «Ҡаргиҙәр» операцияһы башлана

1-28 февралдә Башҡортостанда «Ҡаргиҙәр» операцияһы уҙа. Тейешле ҡарарҙы республика Хөкүмәте ҡабул иткән. Махсус операция барышында ошо төр техниканы файҙаланыу ҡағиҙәләрен боҙоу осраҡтарын иҫкәртеү буйынса саралар үткәрелә, тип хәбәр иттеләр Башҡортостан Хөкүмәтенең матбуғат хеҙмәтендә.

Йәмғиәт

Башҡортостандың вакансиялар банкында 30,8 мең эш урыны иҫәпләнә

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Галина Бахшиева/. Бөгөнгә республиканың вакансиялар банкында 30,8 меңгә яҡын эш урыны иҫәпләнә, уға 23,3 меңдән ашыу «рәсми» эшһеҙ дәғүә итә.

Иҡтисад

Былтыр республикала нисә парҙың өйләнешеүе һәм айырылышыуы билдәле булды

2016 йылда республикала нисә парҙың өйләнешеүе һәм айырылышыуы билдәле булды. Башҡортостандың Юстиция эштәре буйынса дәүләт комитеты мәғлүмәттәре буйынса, никахтар һаны айырылышыуҙар һанынан күберәк.

Йәмғиәт

Айгөл Әхмәтшина Францияла музыка фестивалендә «Золушка» операһында йырлай

Башҡортостан йырсыһы Айгөл Әхмәтшина Францияла музыка фестивалендә Дж. Россиниҙың «Золушка» операһында төп партияны башҡара. Ул халыҡ-ара йырсылар составында Рәсәйҙән берҙән-бер ҡатнашыусы буласаҡ.

Мәҙәниәт

«Алтын битлек» премияһына дәғүә иткән спектаклдәрҙе күрһәтеү ваҡыты билдәләнде

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ләйлә Аралбаева/. «Алтын битлек» Рәсәй театр премияһына дәғүә иткән спектаклдәрҙе күрһәтеү ваҡыты билдәле булды.

Мәҙәниәт

Республика ауылдарында яңы ҡаҙанлыҡтар төҙөләсәк

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Әлим Фәйезов/. 2016 йылда Торлаҡ-коммуналь хужалыҡты реформалаштырыуға булышлыҡ итеү фонды Башҡортостандың Туймазы районында йылытыу системаһын яңыртыуға аҡса бүлеү тураһындағы ғаризаһын хупланы.

Иҡтисад

Февраль революцияһын иҫкә алыу көнө илдең иҫтәлекле даталары исемлеген тулыландырыуы ихтимал – Дәүләт Думаһы

1917 йылғы Февраль революцияһын иҫкә алыу көнө Рәсәйҙең иҫтәлекле даталары исемлегенә индерелеүе мөмкин. «Берҙәм  Рәсәй»ҙән Дәүләт Думаһы депутаты Виталий Милонов тейешле закон проектын әҙерләгән, тип хәбәр итә «РИА Новости».

Сәйәсәт

Өфөнән Семён Елистратов – 2017 йылда шорт-трек буйынса күпбәйгелә Европа чемпионы

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Дмитрий Слезин/. Италияның Турин ҡалаһында шорт-трек буйынса Европа чемпионаты тамамланды. Ирҙәр күпбәйгеһендә ҡитға чемпионы – Өфөнән конькиҙа йүгереүсе Семён Елистратов.

Спорт

Быйыл Башҡортостанда медицина тикшереүен кемдәр үтә

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. Башҡортостандың медицина учреждениеларында яңы диспансерлаштырыу кампанияһы башланған. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, ул 21 йәштән 90 йәшкә тиклемге граждандар өсөн бушлай өс йыл һайын уҙғарыла.

Йәмғиәт

Йәштәр хоккей лигаһының Саҡырыу кубогы – «Көнбайыш» командаһында

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Дмитрий Слезин/. Өфөлә Йәштәр хоккей лигаһының Саҡырыу кубогы тамамланды. Һигеҙенсе трофей Йәштәр хоккей лигаһының Көнбайыш конференцияһы йыйылмаһына тейҙе.

Спорт

Өфөләге 13-сө ҡала дауаханаһының баш табибы вазифаһын башҡарыусы итеп Иван Борисов тәғәйенләнде

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. Өфөләге 13-сө ҡала клиник дауаханаһының баш табибы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы итеп Иван Борисов тәғәйенләнде.

Йәмғиәт

Семён Елистратов шорт-трек буйынса Европа чемпионатында 1500 метрлыҡ арауыҡта еңеү яуланы

ӨФӨ, 2017 йыл, 16 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Дмитрий Слезин/. Италияның Турин ҡалаһында шорт-трек буйынса Европа чемпионаты уҙа. Өфөнән Семён Елистратов 1500 метрлыҡ арауыҡта Венгрия һәм Израиль спортсыларын уҙып беренсе килә.

Спорт

«Морат» комплексы Көньяҡ Уралда иң яҡшы тау саңғыһы курорты булырға тейеш – Рөстәм Хәмитов

13 ғинуарҙа Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов Белорет районына эш сәфәре барышында «Морат» тау саңғыһы үҙәгендә булды, унда шәхсән үҙе трассаларҙы һынаны, туристар өсөн булдырылған шарттар менән танышты, комплексты үҫтереү мәсьәләләре буйынса кәңәшмә үткәрҙе.

Спорт

Рөстәм Хәмитов эш сәфәре менән Белорет районына барҙы

13 ғинуарҙа Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов Белорет районына эш сәфәре барышында етештереү, социаль һәм инфраструктура объекттарында булды. Ул 80 йыллыҡ тарихлы уҡыу йортонда – 1-се урта мәктәптә йөҙөү бассейны урынлашҡан яңы корпусты ҡараны.

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