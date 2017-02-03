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4 февраль, Шәмбе

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Көн мәғлүмәттәре

Республикалағы төп телеканалдың «Башҡортостандың 100 исеме» проекты исемлеге иғлан ителде

Өфөлә Башҡортостан юлдаш телеканалының «Башҡортостандың 100 исеме» проекты исемлеге иғлан ителде. Күләмле телемарафон Башҡортостан юлдаш телевидениеһы башланғысы менән ойошторолдо.

Мәҙәниәт

Өфөлә «Нур» театры билдәле «Башмағым» спектаклен заманға яраҡлаштырып сәхнәләштерә

Билдәле «Башмағым» спектакле Өфөләге «Нур» татар дәүләт театры репертуарына кире ҡайта. Хәбибулла Ибраһимовтың пьесаһы буйынса ҡуйылған был спектакль театрға 25 йыл тулыуға арнала.

Мәҙәниәт

Рәсәйҙә аҙыҡ-түлек «светофоры» индерелеүе ихтимал - киң мәғлүмәт саралары

Рәсәйҙә аҙыҡ-түлек «светофоры» барлыҡҡа килеүе мөмкин. Файҙалы һәм файҙаһыҙ аҙыҡ-түлектең ярлығын төрлө төҫтәр менән билдәләү күҙаллана. Рәсәй Президентының тәбиғәтте һаҡлау эшмәкәрлеге, экология һәм транспорт мәсьәләләре буйынса махсус вәкиле Сергей Иванов иҫәпләүенсә, шул рәүешле һатып алыусылар тейешле мәғлүмәт аласаҡ һәм һайлау хоҡуғына эйә буласаҡ, тип хәбәр итә ТАСС.

Йәмғиәт

«Тауыш.Балалар» шоуында ҡатнашыусылар араһында йәнә Өфө вәкиле буласаҡ

Башҡортостан тамашасылары «Тауыш.Балалар» телевизион музыкаль шоуының яңы миҙгелендә йәнә Өфө вәкилен күрәсәк. Былтыр уға сират етмәгәйне. Әлеге ваҡытта 14 йәшлек Кристина Ташкинова Мәскәүҙә беренсе этапҡа әҙерләнә.

Мәҙәниәт

Республикалағы аҙыҡ-түлек кәрзиненең хаҡы билдәле булды

Башҡортостанстат ғинуар йомғаҡтары буйынса социаль әһәмиәтле аҙыҡ-түлектең айырым төрҙәренә уртаса хаҡтарҙы баҫтырып сығарҙы. Бынан алдараҡ республика статистары ҡулланыусылар кәрзинендәге иң ҡиммәтле аҙыҡ-түлек рейтингын иғлан иткәйне.

Иҡтисад

Башҡортостанда «Нимә? Ҡайҙа? Ҡасан?» уйынының төбәк этабы уҙа

4 февралдә Башҡорт дәүләт медицина университетында Волга буйы федераль округының Интеллектуаль олимпиадаһы — «Нимә? Ҡайҙа? Ҡасан?» уйынының төбәк этабы үтә. Уйындар иртәнге сәғәт 11-ҙә башлана, тип хәбәр иттеләр Баш федераль инспекторҙың матбуғат хеҙмәтендә.

Йәмғиәт

Өфөләрҙе коммуналь, социаль һәм шәхси хеҙмәт өлкәләре өсөн вакансиялар йәрминкәһенә саҡыралар

9 февралдә Өфөлә коммуналь, социаль һәм шәхси хеҙмәттәр күрһәтеү буйынса предприятиелар өсөн вакансиялар йәрминкәһе уҙа. Бынан тыш, йәрминкәлә һаҡ эшмәкәрлеге менән мәшғүл булған ойошмалар ҙа эш урындары тәҡдим итә.

Иҡтисад

Төбәк ирекмәндәре «Еңеү кешеләре» тигән өсөнсө китапҡа Канадала йәшәгән һуғышта ҡатнашыусылар хаҡында мәғлүмәттәр индерергә ниәтләй

Башҡортостан ирекмәндәре «Еңеү кешеләре» тип аталған өсөнсө китапҡа әлеге ваҡытта Канадала йәшәгән Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыусылар хаҡында мәғлүмәттәр индерергә ниәтләй.

Йәмғиәт

Америка Ҡушма Штаттарының Генераль консулы Башҡортостанда уңайлы инвестиция мөхитен билдәләне

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Галина Бахшиева/. Америка Ҡушма Штаттарының Екатеринбургтағы Генераль консулы Маркус Микели үҙенең Өфө буйлап эш сәфәре барышында Американың эшлекле берләшмәһе араһында Башҡортостандың юғары рейтингын, шулай уҡ республикала уңайлы инвестиция мөхитен билдәләне.

Иҡтисад

Рөстәм Хәмитов тыуымды арттырыу мәсьәләләре буйынса кәңәшмә үткәрҙе

2 февралдә Республика йортонда Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов төбәктә тыуымды арттырыу мәсьәләләре буйынса кәңәшмә үткәрҙе. Унда министрлыҡ һәм ведомство етәкселәре, фән һәм һаулыҡ һаҡлау учреждениелары вәкилдәре ҡатнашты.

Йәмғиәт

Баш ҡалала «Рәсәйҙең саңғы юлы – 2017» ярышын уҙғарыу урындары билдәләнде

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. Өфөлә «Рәсәйҙең саңғы юлы – 2017» ярышын уҙғарыу урындары билдәләнде. Башҡортостандың баш ҡалаһы 10 һәм 11 февралдә Бөтә Рәсәй күләмле саңғы ярыштарына ҡушыла.

Спорт

Башҡортостанда республика хайуандары тураһында яңыртылған монография донъя күрҙе

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. «Башҡортостан хайуандары» исемле яңыртылған монография Башҡорт дәүләт университетының нәшриәт үҙәгендә сыҡты.

Йәмғиәт

Ни өсөн балалар тимер юл буйлап мәктәпкә йөрөнө?

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Станислав Шахов/. Балаларҙың мәктәпкә ыҙалап йөрөгәне, ә урындағы властың уларҙы автобуста йөрөтөүҙе ойошторорға ашыҡмағаны хаҡында сираттағы «ҡурҡыныс ваҡиға» йәнә яңылыҡтар тапшырыуында сыҡты.

Йәмғиәт

Өфө Ғашиҡтар көнөнә сәйәхәт өсөн Рәсәйҙең иң популяр ҡалалары иҫәбенә ингән

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. Өфө Ғашиҡтар көнөнә сәйәхәт өсөн иң популяр 15 Рәсәй ҡалаһы исемлегенә ингән. Рейтинг ағымдағы йылдың 13-15 февраленә отелдәрҙә икәүләп йәшәү өсөн RoomGuru.

Йәмғиәт

Баш ҡаланың Дим биҫтәһендә балҡып янған «130» билдәһен ҡуйҙылар

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ольга Мортазина/. Өфөнөң Дим биҫтәһендә балҡып янған «130» билдәһен ҡуйҙылар. 1887 йылда Һамар – Өфө – Златоуст тимер юлы составында, яҡында ғына ағып ятҡан йылға менән бер исемле, ошо бәләкәй станция барлыҡҡа килгән.

Йәмғиәт

Магнитогорскиҙа башҡорт композиторы Заһир Исмәғилевтың 100 йыллығына арналған концерт үтте

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ләйлә Аралбаева/. Магнитогорскиҙа күренекле башҡорт композиторы Заһир Исмәғилевтың 100 йыллығына арналған концерт үтте.

Мәҙәниәт

Республикала WorldSkills хәрәкәтен үҫтереү менән эшсе һөнәрҙәр дефицитын бөтөрөргә иҫәп тоталар

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Әлим Фәйезов/. Өфөлә «Йәш профессионалдар» — WorldSkills Russia һәм JuniorSkills икенсе төбәк чемпионатына әҙерлек бара. Ҡатнашыусылар өсөн эшлекле программа тәүгә ойоштороласаҡ.

Йәмғиәт

Башҡорт дәүләт филармонияһында киләһе концерт миҙгеленә абонементтар һатыла башланы

ӨФӨ, 2017 йыл, 3 февраль. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ләйлә Аралбаева/. Башҡорт дәүләт филармонияһында киләһе 79-сы миҙгелгә – 2017-2018 йылдарға абонементтар һатыла башланы.

Мәҙәниәт
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