Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

БАШ

USD 59.14 ↓

EUR 63.42 ↑

26 ғинуар, Кесе йома

Уфа   °

исемлек | ҡыҫҡаса | тулыраҡ
Көн мәғлүмәттәре

Республика спортсылары Бөтә донъя ҡышҡы Универсиадаһында сығыш яһай

29 ғинуарҙан 8 февралгә тиклем Ҡаҙағстанда 28-се Бөтә донъя ҡышҡы Универсиадаһы үтә. Рәсәйҙең йыйылма командаһы составында Башҡортостандан да биш спортсы бар. Республика Йәштәр сәйәсәте һәм спорт министрлығының матбуғат хеҙмәте мәғлүмәттәре буйынса, шорт-тректа миҙалдар өсөн Анастасия Мигунова, сноубордта Антон Копривица һәм фристайлда Радмир Гәрәев, Алексей Соловий, Елена Зайцева көс һынаша.

Спорт

Яҙғы сессияла төбәк парламентарийҙары 57 закон проектын ҡарай — Константин Толкачёв

Яҙғы сессияла Башҡортостан парламентарийҙары 57 закон проектын һәм республика Башлығы Мөрәжәғәтнамәһен тормошҡа ашырыу буйынса саралар планын ҡарай. Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы Рәйесе Константин Толкачёв төбәктәге депутаттар корпусы эшенең өҫтөнлөктәрен билдәләне.

Сәйәсәт

Башҡортостанда торлаҡтың хаҡы билдәле булды

Башҡортостанстат республикала торлаҡҡа 2016 йыл өсөн уртаса хаҡтарҙы иғлан итте. Статистика мәғлүмәттәре буйынса, былтыр беренсел баҙарҙа торлаҡтың хаҡы үҙгәрмәгән тиерлек — квадрат метры өсөн 51,5 мең һум.

Иҡтисад

Радий Хәбиров Мәскәү өлкәһе Красногорск ҡалаһы башлығы вазифаһын башҡарыусы итеп һайланды

Радий Хәбиров Мәскәү өлкәһе Красногорск ҡалаһы башлығы вазифаһын башҡарыусы итеп һайланды, тип хәбәр итә федераль киң мәғлүмәт саралары. Ҡала округы депутаттарының күбеһе Рәсәй Президенты Хакимиәте эске сәйәсәт идаралығы начальнигының элекке урынбаҫары кандидатураһын хупланы.

Сәйәсәт

Республика парламентарийҙары яҙғы сессия ултырышын асты

Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай йортонда республика парламентының яҙғы сессиялағы тәүге пленар ултырышы бара. Көн тәртибенә 30 мәсьәлә сығарылған. Шуларҙың күбеһе республика закон проекттары менән бәйле.

Сәйәсәт

Башҡортостан дәүләт бурысы түбән төбәк статусын раҫланы

2016 йыл йомғаҡтары буйынса Башҡортостандың дәүләт бурысы 23,6 миллиард һум тәшкил иткән, был 2015 йылдағы ошо күрһәткестән 1 миллиардҡа аҙыраҡ. Быға һалым һәм һалым булмаған килемдәр планын арттырып үтәү иҫәбенә өлгәшелгән.

Иҡтисад

Силәбелә «Осҡон» башҡорт киноһы фестивале уҙасаҡ

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ләйлә Аралбаева/. Силәбелә «Осҡон» башҡорт видео һәм сценарий фестивале уҙасаҡ. 4-се һәм 5 февралдә конкурсҡа йомғаҡ яһау һәм еңеүселәрҙе бүләкләү күҙалланған.

Мәҙәниәт

Төбәктә күсемһеҙ милек тураһында мәғлүмәттәрҙе онлайн режимда алырға мөмкин

Дәүләт теркәүе, кадастр һәм картография буйынса федераль хеҙмәттең сайтында Күсемһеҙ милектең берҙәм реестрынан онлайн режимда мәғлүмәттәр биреү һәм документтар ҡабул итеүгә алдан яҙылыу буйынса яңы ике сервис эшләй башланы.

Иҡтисад

Республикала 2017 йылға Күргәҙмә-йәрминкә һәм конгресс саралары планы раҫланған

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Галина Бахшиева/. Төбәк-ара һәм халыҡ-ара хеҙмәттәшлекте үҫтереү өсөн Башҡортостанда 2017 йылға Күргәҙмә-йәрминкә һәм конгресс саралары планы раҫланған.

Иҡтисад

Яратҡан йырсыһыҙ бер йыл: Башҡортостан һәм Татарстан халҡы Вәсилә Фәттәхованы иҫкә ала

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ләйлә Аралбаева/. Бөгөн, 26 ғинуарҙа, Башҡортостан һәм Татарстандың меңләгән тамашасыһының яратҡан йырсыһы Вәсилә Фәттәхованың донъя ҡуйыуына бер йыл тула.

Мәҙәниәт

Башҡортостанда 25-се тапҡыр «Һылыуҡай» милли гүзәллек бәйгеһе уҙа

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Гөлфиә Акулова/. Башҡортостанда 25-се тапҡыр «Һылыукай» милли гүзәллек бәйгеһе уҙа. Республика сараһының финалы 18 мартта «Башҡортостан» дәүләт концерт залы сәхнәһендә үтә.

Йәмғиәт

«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы 2016 йылда Башҡортостан медиаресурстары рейтингын етәкләй

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ксения Калинина/. «Медиалогия» мәғлүмәт-аналитика системаһы йыл һайын әҙерләгән Башҡортостан медиаресурстары рейтингында 2016 йылда «Башинформ» мәғлүмәт агентлығы йәнә исемлекте етәкләй.

Йәмғиәт

Өфөлә яҙыусы Рим Әхмәдов яҡты донъянан китте

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Алик Шакиров/. Кисәге Өфөлә 84-се йәшендә билдәле яҙыусы, тәржемәсе, тыуған яғыбыҙҙың үҫемлектәр донъяһын яҡшы белгән Рим Әхмәдов яҡты донъянан китте.

Йәмғиәт

Дәүләт Думаһы балаларҙы «үҙ-үҙеңә ҡул һалыу һуғышынан» һаҡлау өсөн проект әҙерләгән – киң мәғлүмәт саралары

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ғәлиә Нәбиева/. Берҙәм рәсәйҙәр Дәүләт Думаһы комитеттырын балаларға ҡаршы «мәғлүмәти үҙ-үҙеңә ҡул һалыу һуғышын» булдырмау өсөн саралар күреүҙәрен һорап протокол йөкләмәһе проектын әҙерләгән, тип хәбәр итә «РИА Хәбәрҙәр».

Сәйәсәт

Ауыл юлдарын төҙөүгә төбәктәргә аҡсаны йәйен түгел, яҙғыһын йүнәлтергә кәрәк – Дөйөм Рәсәй халыҡ фронты

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ғәлиә Нәбиева/. Ауыл биләмәләренә юлдар төҙөүгә Рәсәй Хөкүмәте бүлгән аҡсаны төбәктәргә йәйен түгел, яҙғыһын йүнәлтергә кәрәк, тип белдерә Дөйөм Рәсәй халыҡ фронтының Үҙәк штабы вәкиле, Рәсәй ауыл йәштәре союзы рәйесе Юлиә Оглоблина.

Иҡтисад

Рөстәм Хәмитов: «Башҡорт дәүләт университеты терәк университет статусына эйә булһын өсөн барыһын да эшләйәсәкмен»

ӨФӨ, 2017 йыл, 26 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Александр Смирнов/. 25 ғинуарҙа Өфөлә Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов Башҡорт дәүләт университеты студенттары менән осрашты һәм уларҙы Рәсәй студенттары көнө менән ҡотланы.

Йәмғиәт

Башҡортостан «Роснефть» менән Хеҙмәттәшлек тураһында килешеү төҙөнө

Башҡортостан Республикаһы «Роснефть» нефть компанияһы асыҡ акционерҙар йәмғиәте менән Хеҙмәттәшлек тураһында килешеү төҙөнө. Документҡа Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов һәм «Роснефть» компанияһының Баш башҡарма директоры Игорь Сечин ҡул ҡуйҙы.

Иҡтисад

Төбәктә мәктәпкә халыҡ яҙыусыһы Флорид Бүләковтың исеме бирелә

26 ғинуарҙан Мишкә ауылының 1-се лицейы Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы, Рәсәйҙең әҙәбиәт һәм сәнғәт өлкәһендә дәүләт премияһы лауреаты, Башҡортостандың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, республиканың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Флорид Бүләковтың исемен йөрөтәсәк.

Йәмғиәт

Башҡортостан Хөкүмәте «Рәсәй тимер юлдары» менән хеҙмәттәшлек тураһында килешеүгә ҡул ҡуйҙы

Башҡортостан Хөкүмәте «Рәсәй тимер юлдары» асыҡ акционерҙар йәмғиәте менән хеҙмәттәшлек тураһында килешеү төҙөнө. Ул 2019 йылға тиклем иҫәпләнгән. Документҡа республика Хөкүмәте Премьер-министры Рөстәм Мәрҙәнов һәм «Рәсәй тимер юлдары» асыҡ акционерҙар йәмғиәте филиалы — Куйбышев тимер юлы начальнигы Рәшит Сайбаталов ҡул ҡуйҙы.

Иҡтисад

Өфөләге тимер юл вокзалын төҙөкләндереүҙе 2019 йылға тамамлау күҙаллана

2019 йылда Өфөләге тимер юл вокзалын реконструкциялауҙы тамамлау күҙаллана. Был хаҡта «Рәсәй тимер юлдары» асыҡ акционерҙар йәмғиәте филиалы — Куйбышев тимер юлының яңы начальнигы Рәшит Сайбаталов Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов менән осрашыуҙа белдерҙе.

Иҡтисад

Башҡортостан студенттары Татьяна көнөн билдәләй

Бөгөн Башҡортостандағы 188 меңгә яҡын студент үҙҙәренең байрамын — Татьяна көнөн билдәләй. Тап Татьяна студенттарҙың яҡлаусыһы тип иҫәпләнә. Республиканың һәр юғары уҡыу йортонда төрлө саралар ойошторола, баллы эсемлек менән һыйлау ҙа йолаға әүерелгән.

Йәмғиәт

Республикала бәләкәй эшҡыуарлыҡты микрофинанслау күләме 350 миллион һум тәшкил итәсәк

Быйыл Башҡортостанда бәләкәй эшҡыуарлыҡҡа микрофинанс ярҙамының күләме 350 миллион һум тәшкил итәсәк. 2016 йылда был һан 302,5 миллион тәшкил иткәйне. Финанс ярҙамы 7 

Иҡтисад

Өфөлә мәктәптә туҡланыуға хаҡтар раҫланды

Өфө хакимиәтендә мәктәптә туҡланыуға хаҡтар раҫланды. Ҡайнар аштың хаҡы йәш төркөмдәре буйынса билдәләнә. Башланғыс класс уҡыусылары өсөн иртәнге аш 55 һум, төшкө аш — 65, төштән һуңғы аш — 22 һумдан да кәм булырға тейеш түгел.

Йәмғиәт

Башҡортостанда сәнәғәт етештереү индексы план күрһәткесенән уҙған

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ольга Мортазина/. Республикала сәнәғәт етештереү индексы план күрһәткесенән уҙған, тип хәбәр иттеләр Башҡортостан Хөкүмәтендә.

Иҡтисад

Күп функциялы үҙәктә наркотиктар ҡулланған өсөн административ яуаплылыҡҡа тарттырылмау тураһында белешмә алырға мөмкин

1 ғинуарҙан күп функциялы үҙәктәр тағы ла бер хеҙмәт күрһәтә, тип иҫкә төшөрҙөләр Башҡортостан буйынса Эске эштәр министрлығында. Күп функциялы үҙәктә табип кәңәшенән тыш наркотиктар йәки психотроп матдәләр ҡулланған өсөн административ яуаплылыҡҡа тарттырылыу йә иһә тарттырылмау хаҡында белешмә алырға мөмкин.

Йәмғиәт

«Антистихия» үҙәге Башҡортостанға урман ҡоротҡостарының ябырылыуын фаразлай

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ғәлиә Нәбиева/. 2017 йылда Рәсәйҙең алты федераль округының 27 төбәгендә, шул иҫәптән Башҡортостанда урман ҡоротҡостарының ябырылыуы фаразлана.

Иҡтисад

Өфөлә Рәсәйҙең иң яҡшы биатлонсыларын билдәләйәсәктәр

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Галина Бахшиева/. Башҡортостандың баш ҡалаһында 29 ғинуарға тиклем биатлон буйынса Рәсәй чемпионаты, Рәсәй беренселеге һәм Рәсәй кубогының 5-се этабы уҙа.

Спорт

Башҡортостандың юғары уҡыу йорттары Рәсәй Мәғариф министрлығының студент берләшмәләрен үҫтереүгә гранттар отто

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Эльмира Сабирова/. Башҡортостандың дүрт юғары уҡыу йорто студент берләшмәләре эшмәкәрлеген үҫтереү программаларын һайлап алыу конкурсында еңеүсе булды.

Йәмғиәт

Рәсәйҙәрҙең 60 проценты социаль селтәрҙәр менән ҡуллана – һорау алыу

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Әлим Фәйезов/. Рәсәйҙәрҙең 60 проценты социаль селтәрҙәр менән ҡуллана, тип хәбәр итә «Известия», 2016 йылдың декабрендә бөтә Рәсәй һорау алыу һөҙөмтәһе мәғлүмәттәренә һылтанып.

Йәмғиәт

Сибайҙағы цемент заводы Башҡортостандың Өҫтөнлөклө инвестиция проекттары исемлегенә ингән

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар./«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Галина Бахшиева/. Сибайҙа цемент етештереү буйынса завод асыу проекты Башҡортостандың Өҫтөнлөклө инвестиция проекттары исемлегенә индерелгән.

Иҡтисад

Мәктәптәрҙә инвалид балалар менән эшләү өсөн уҡытыусыларҙың ярҙамсылары буласаҡ

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Ғәлиә Нәбиева/. Мәктәптәрҙә һәм балалар баҡсаларында инвалид һәм сәләмәтлек мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы оҙатып йөрөү өсөн уҡытыусыларҙың ярҙамсылары эшләйәсәк.

Йәмғиәт

Өфөлә республиканың яңы баш суд приставы Илнур Мәхмүтов менән таныштырҙылар

ӨФӨ, 2017 йыл, 25 ғинуар. /«Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, Александр Смирнов/. 24 ғинуарҙа Республика йортонда Башҡортостан Башлығы Рөстәм Хәмитов Суд приставтары федераль хеҙмәте директоры урынбаҫары – Рәсәйҙең баш суд приставы урынбаҫары Рөстәм Степаненко менән осрашты.

Сәйәсәт
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть